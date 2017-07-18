Дмитрий Курбатов: "В лице "Кузни" мы получили сильный клуб с профессиональным менеджментом"

Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов рассказал, что в новом сезоне ВХЛ команды проведут пятьдесят игр дома и в гостях. Он также добавил, что новокузнецкий "Металлург" – клуб с достаточным финансированием для того, чтобы выступать в лиге.

Напомним, что "Кузня" принимала участие во всех девяти сезонах КХЛ с момента ее основания, но ни разу не вышла в плей-офф. По итогам минувшего чемпионата, в котором клуб стал последним в сводной таблице, было решено исключить его из КХЛ.

– У каждой команды будет пятьдесят игр дома и в гостях, – сказал Курбатов. - Схема понятная и справедливая. В плей-офф выступят шестнадцать команд. Деления на Запад и Восток не предусмотрено, первая команда будет играть с шестнадцатой.

Все знают, что у "Кузни" была скандальная история с исключением из КХЛ. Но это не наша история, мы получили сильный клуб с профессиональным менеджментом и достаточным финансированием для того, чтобы выступать в ВХЛ. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)