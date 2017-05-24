22:27 | ХОККЕЙ — ВХЛ

Дмитрий Чернышенко: "ВХЛ ждет серьезное укрепление"

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Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что скоро три клуба перейдут из этой лиги в ВХЛ. Также он пообещал повысить престиж ВХЛ. Напомним, сегодня стало известно, что из числа участников КХЛ исключен новокузнецкий "Металлург".

– В следующем сезоне три команды перейдут из КХЛ в ВХЛ, – цитирует пресс-служба КХЛ Чернышенко. – Намекну, что ВХЛ ждет серьезное укрепление, престиж этой лиги будет повышаться.

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Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/05/24/347740.html

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Материалы сюжета: КХЛ - без "Кузни"
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Future23

намекну, ну и урод

23:05

Thomas_Boy_

Ага. Увидел. Вопрос: сколько команд будет в ВХЛ? И есть ли шанс у Новокузнецка вернуться в колхоз?

22:48