Дмитрий Чернышенко: "ВХЛ ждет серьезное укрепление"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что скоро три клуба перейдут из этой лиги в ВХЛ. Также он пообещал повысить престиж ВХЛ. Напомним, сегодня стало известно, что из числа участников КХЛ исключен новокузнецкий "Металлург".

– В следующем сезоне три команды перейдут из КХЛ в ВХЛ, – цитирует пресс-служба КХЛ Чернышенко. – Намекну, что ВХЛ ждет серьезное укрепление, престиж этой лиги будет повышаться.