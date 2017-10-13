Виталий Прохоров: "Зачастую юниоры никому не интересны в России"

Олимпийский чемпион-1992 Виталий Прохоров считает, что есть несколько причин для отъезда российских юниоров за океан. По мнению эксперта "СЭ", там есть условия для индивидуального развития игрока.

- В канадских юниорских лигах выступают около 60 (!) российских юниоров, - отмечает Прохоров. - И как минимум 10 игроков из них очень неплохого уровня. Есть несколько причин отъезда: нет подходящих условий, нет игрового времени, с юниорами не занимаются должным образом, молодым хоккеистам обещают одно, а делают другое. Зачастую юниоры никому не интересны. Но самое главное, повторюсь, у игрока нет такого игрового времени, которое он привык получать в детско-юношеских командах.

Какая цель клубов МХЛ – воспитать яркую 16-17-летнюю звезду или уже угасающего 20-летнего хоккеиста, который дает результат здесь и сейчас? При этом данный 20-летний игрок не подходит ни основной команде, ни фарм-клубу в ВХЛ. Он, конечно, сильнее 16-летнего в данный момент, но можно ли считать его перспективным? А в МХЛ до сих пор существует лимит в пять человек для этих 20-летних хоккеистов, которые уже даже не имеют права играть за молодежную сборную. Зачем? Искусственно поднимать уровень МХЛ?

Мальчик, который приходит в 16 лет в МХЛ, оказывается в патовой ситуации. Ему не дают ни пространства, ни времени для "разбега" во взрослый хоккей.

Что происходит дальше? Агенты юниоров еще до МХЛ объясняют ситуацию, а потом, когда хоккеист попадает в лигу, примеры лишь подтверждают их слова. Но и в Канаде, и в США с игроками не нянчатся. Не занимаешься собой – не играешь. Однако там есть такое понятие, как профессионализм. Если в хоккеисте виден потенциал, ему дают и время, и пространство. Также там есть условия для индивидуального развития игрока – тренажерные залы, катки, хоккейные тренинг-центры в свободном доступе, где можно заниматься в любое время суток. Есть небольшая тренерская работа, но, в целом, хоккеист предоставлен сам себе. И он понимает: в сезоне 70-80 матчей, и надо как-то встроиться в эту систему. Ведь конкуренция сумасшедшая. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)

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