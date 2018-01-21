В ЛДС ЦСКА прошел матч памяти Валерия Харламова

Вечером 20 января в ЛДС ЦСКА прошел матч, посвященный 70-летию со дня рождения легенды советского хоккея Валерия Харламова. На лед в составе двух команд, за которые играл прославленный нападающий, – ЦСКА и сборной СССР – вышли ветераны армейского и отечественного хоккея, а также представители других видов спорта. При этом на форме у каждого был 17 номер и фамилия "Харламов", а в составе команды ЦСКА собралась тройка "Михайлов – Петров – Харламов" – в ней играли сыновья великих хоккеистов.

ЦСКА – СССР – 9:5 (3:2, 3:2, 3:1)

ЦСКА: Бабинов, В. Буцаев, Васильев, И.Гимаев, Деев, Каменский, Касатонов, Коваленко, П.Колобков, Малахов, Е. Михайлов Егор, М.Петров, С.Федоров, А.Харламов, Шаргородский. Тренеры: Тренеры – Третьяк, Михайлов, Макаров.

СССР: Босов, А.Васильев, Волчков, Вышедкевич, Голубовский, Гуляев, М.Давыдов, Жамнов, Кожевников, Крамской, Морозов, Неверов, Прохоров Виталий, Рабцун, Шальнов Станислав, Яшин.Тренеры: Якушев, Ляпкин, Анисин, Попов.

Голы: Каменский, 01:25 – 1:0. Прохоров, 02:40 – 1:1. Васильев, 05:10 – 2:1. Коваленко, 11:35 – 3:1. Морозов, 15:45, 3:2. М.Петров, 25:20 – 4:2. Яшин, 29:20 – 4:3. Каменский, 34:10 – 5:3. Коваленко, 38:45 – 6:3. Васильев, 39:00 – 7:3. Прохоров, 39:33 – 7:4. Коваленко, 46:50 – 8:4. П.Колобков, 47:34 – 9:4. Неверов, 49:32 -9:5.

Вратари: Михайловский – Мышкин (Мухометов, 15:45-60:00).

Судьи: Р.Гофман, А. Шелянин.

20 января. Москва. ЛДС ЦСКА. 5600 зрителей.