Третьяк уверен, что введение Анисимова в правление ФХР поможет работе по улучшению судейства

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил мнение, что введение главного арбитра Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексея Анисимова в состав правления ФХР позволит упростить задачу по улучшению судейства в российском хоккее.

На состоявшемся в четверг заседании правления в его состав были введены Анисимов и управляющий директор Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Алексей Морозов.

– Работа судей у нас ставится во главу угла в каждом матче. Поэтому если у нас есть проблемы с судейством, мы хотим, чтобы они обсуждались, – приводит ТАСС слова Третьяка. – Мы теперь знаем, кого спросить, чтобы знать, что нужно делать.

Морозов и Анисимов вошли в состав правления ФХР