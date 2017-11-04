Сергей Плотников: "Будет большой потерей, если сборную России не допустят на Олимпиаду"

Нападающий СКА Сергей Плотников отметил, что ему неприятно слышать о возможном недопуске сборной России на Олимпиаду-2018 из-за допинговых скандалов. Также он подчеркнул, что травмы не могут быть оправданием ошибок в матче СКА с "Торпедо" (5:4 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.

– Проблемы с травмами сильно сказываются на игре СКА?

– Всегда плохо терять хороших игроков. Но у нас квалифицированная команда. Стараемся показывать свой хоккей и без лидеров. Жалко, что пропустили много голов по глупости, ведь играли неплохо. Свои моменты тоже не все реализовывали.

– Остались силы на матчи за сборную на Кубке "Карьяла"?

– Впереди два дня выходных. Восстановимся и будем играть с удовольствием.

– Интересно встретиться с будущими соперниками по Олимпиаде?

– Неважно с кем встречаться. Главное создать боевую команду, которая будет давать результат.

– Как оцениваете вероятный недопуск России на Олимпиаду?

– Оценивать такое должен не я. Неприятно, что появились такие слухи. Будет большой потерей, если сборной России не окажется на этой Олимпиаде. (Сергей ЯРЕМЕНКО)