Сергей Плотников: "Будет большой потерей, если сборную России не допустят на Олимпиаду"

Нападающий СКА Сергей Плотников отметил, что ему неприятно слышать о возможном недопуске сборной России на Олимпиаду-2018 из-за допинговых скандалов. Также он подчеркнул, что травмы не могут быть оправданием ошибок в матче СКА с "Торпедо" (5:4 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.
– Проблемы с травмами сильно сказываются на игре СКА?
– Всегда плохо терять хороших игроков. Но у нас квалифицированная команда. Стараемся показывать свой хоккей и без лидеров. Жалко, что пропустили много голов по глупости, ведь играли неплохо. Свои моменты тоже не все реализовывали.
– Остались силы на матчи за сборную на Кубке "Карьяла"?
– Впереди два дня выходных. Восстановимся и будем играть с удовольствием.
– Интересно встретиться с будущими соперниками по Олимпиаде?
– Неважно с кем встречаться. Главное создать боевую команду, которая будет давать результат.
– Как оцениваете вероятный недопуск России на Олимпиаду?
– Оценивать такое должен не я. Неприятно, что появились такие слухи. Будет большой потерей, если сборной России не окажется на этой Олимпиаде. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
Tribunal Z
Что за бред! Без России зимняя Олимпиада вообще теряет смысл, думаю в МОК это полностью осознают
22:07