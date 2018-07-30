Сборная России назвала состав на турнир в Сочи

Штаб сборной России определил состав олимпийской команды (ближайшего резерва сборной), который примет участие в предсезонном турнире Sochi Hockey Open, информирует официальный сайт ФХР. Средний возраст команды – 22 года.
Состав олимпийской сборной России:
вратари Игорь Шестеркин, Алексей Мельничук (оба – СКА), Илья Ежов ("Нефтехимик"), Алексей Красиков ("Сибирь");
защитники Александр Елесин, Зият Пайгин (оба – "Локомотив"), Андрей Миронов ("Динамо"), Николай Демидов ("Сибирь"), Роман Рукавишников, Егор Рыков, Владислав Семин (все – СКА), Никита Лямкин ("Ак Барс"), Андрей Ермаков (ЦСКА);
нападающие Владимир Ткачев ("Салават Юлаев"), Михаил Мальцев, Андрей Алтыбармакян, Кирилл Марченко, Иван Морозов (все – СКА), Виталий Кравцов ("Трактор"), Андрей Кузьменко, Андрей Светлаков (оба – ЦСКА), Артем Ильенко, Денис Алексеев, Григорий Денисенко (все – "Локомотив"), Даниил Вовченко ("Северсталь"), Андрей Чибисов ("Металлург" Мг), Владимир Брюквин ("Динамо"), Денис Зернов ("Авангард").
Тренерский штаб олимпийской сборной: Олег Браташ (главный тренер), Игорь Ефимов, Константин Горовиков, Александр Колобков.
Предсезонный турнир Sochi Hockey Open пройдет в Сочи с 3 по 8 августа. Помимо олимпийской сборной России в нем примут участие клубы КХЛ: "Ак Барс", СКА, "Сочи", "Локомотив" и "Куньлунь".
Расписание турнира
3 августа
15.00 Локомотив – Ак Барс
19.30 Сочи – Куньлунь
4 августа
13.00 Ак Барс – Россия (олимп.)
17.30 Сочи – СКА
5 августа
13:00 Локомотив – Россия (олимп.)
17.30 СКА – Куньлунь
6 августа
15:00 Локомотив – Куньлунь
19:30 Сочи – Россия
7 августа
15:00 Локомотив – СКА
19:30 Сочи – Ак Барс
8 августа
15:00 Россия (олимп.) – Куньлунь
19:30 СКА – Ак Барс