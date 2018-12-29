Путин сыграл в хоккей на Красной площади

Президент РФ Владимир Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги, который прошел на катке на Красной площади. Его команда одержала победу в этой встрече со счетом 14:10.

В матче также приняли участие прославленные ветераны хоккея Алексей Касатонов, Павел Буре, Вячеслав Фетисов, а также глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Напомним, что Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе Путина и при поддержке ветеранов отечественного хоккея. Ее основные задачи - привлечение взрослых россиян к спорту, популяризация в стране хоккея с шайбой и создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы России.