09:42 | Хоккей — Россия

Игроки и тренеры сборной России награждены перстнями олимпийских чемпионов

Фото из Инстаграма дочери бывшего главного тренера сборной России Олега Знарка Алисы.
Фото из Инстаграма дочери бывшего главного тренера сборной России Олега Знарка Алисы.

28 июля на Манежной площади в Москве прошел праздничный концерт "Россия в моем сердце", посвященный чествованию российских спортсменов, добившихся высоких результатов в 2018 году. Праздник посетили 30 тысяч зрителей.

На мероприятии в полном составе присутствовала сборная России. Игрокам и тренерам, завоевавшим золотые медали зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, вручили перстни. 




Напомним, что на Играх-2018 отечественные спортсмены по решению МОК выступали в статусе олимпийских атлетов из России. 

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Материалы других СМИ