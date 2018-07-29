Игроки и тренеры сборной России награждены перстнями олимпийских чемпионов

28 июля на Манежной площади в Москве прошел праздничный концерт "Россия в моем сердце", посвященный чествованию российских спортсменов, добившихся высоких результатов в 2018 году. Праздник посетили 30 тысяч зрителей.

На мероприятии в полном составе присутствовала сборная России. Игрокам и тренерам, завоевавшим золотые медали зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, вручили перстни.

Публикация от Kirill Kaprizov (@kirillkaprizov) 28 Июл 2018 в 11:06 PDT







Напомним, что на Играх-2018 отечественные спортсмены по решению МОК выступали в статусе олимпийских атлетов из России.