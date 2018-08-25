Игорь Никитин: "Почему не играл Окулов? Мы не можем выставить на матч пять составов"

Главный тренер ЦСКА прокомментировал победу над "Спартаком" (3:0) в матче Кубка Мэра.

- Было много брака, не получалось целостной игры, - отметил Никитин. - Пропускали контратаки, выручал Сорокин. Третий период в плане философии игры получился. Ребята проявили себя на фоне усталости.

- Почему не играл Окулов?

- Мы не можем выставить на матч пять составов. Завтра против "Динамо" он сыграет. Сегодня остался вне заявки не только Окулов, но еще Попов, Дальбек, Робинсон.

- Сочетания троек (Телегин-Андронов-Телегин, Капризов - Вей-Григоренко, Слепышев-Шалунов-Хансен), которые вы используете в последних матчах, сохранятся до начала чемпионата?

- Мы планируем оставить связки, хотя загадывать не буду. Эти сочетания напрашиваются. Но у нас есть еще время.

- Почему Капризов больше не играет с Шалуновым?

- Состав немного поменялся в межсезонье. В прошлом году у нас была связка Шумаков-Шалунов, к которой мы искали форварда, подходящего им по стилю и пониманию игры. Сейчас в команде появился Вей. Он тоже хорошо понимает игру. А у Макса Шалунова появился Антон Слепышев. Они вместе выходили еще в молодежной сборной, когда я в ней работал. (Михаил ЗИСЛИС)