14:22 | ХОККЕЙ — Россия

Евгений Плющенко: "Меня прооперировали, видимо, это хорошо сказалось на хоккее"

Евгений ПЛЮЩЕНКО с первой заброшенной шайбой. Фото Пресс-служба ХК "Ледяные волки"
Евгений ПЛЮЩЕНКО с первой заброшенной шайбой. Фото Пресс-служба ХК "Ледяные волки"
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, выступающий за "Ледяных волков", рад, что в матче Ночной хоккейной лиги ему удалось забросить две шайбы в ворота "Хищника" (8:1). 34-летний россиянин пропустил два последних месяца из-за травмы.

- Соскучился по хоккею, - приводит пресс-служба "Ледяных волков" слова Плющенко. - Была операция у меня, порезал руку себе на тренировке, порезал сухожилия, связки, прооперировали меня, и, видимо, как раз это хорошо сказалось на хоккее: теперь работает рука правильно (улыбается). Но хочу сказать, что тренировался постоянно. Если у меня есть время (сейчас у меня проходят мастер-классы до 10 февраля: я каждый день по пять часов стою на льду, тренирую детей, вообще любителей и тех, кто хочет научиться кататься), всегда оставляю себе полчасика, чтобы побросать шайбу по воротам. Вот видите, сегодня результат неплохой.

Очень этому рад, наконец-то это свершилось. Это пятая игра у меня, и вот на пятую игру, как говорится, разродился и получился гол, тем более там первый такой очень хороший: с щелчка, с броска, а второй уже с паса. Спасибо хочу сказать всем болельщикам, кто пришел, особенно моим болельщикам по фигурному катанию, кто на меня ходил и ходит и продолжает ходить. Спасибо нашей второй команде "Ледяные волки", что также пришли поболеть. Весь коллектив был сплоченный, все победили сегодня, мы победили.

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Материалы REN-TV

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