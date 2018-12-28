Борис Майоров: "В жизни не встречал человека с такой обводкой, какая была у Зимина"

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров в интервью "СЭ" рассказал о Евгении Зимине. Двукратный олимпийский чемпион, с которым Майоров играл в составе "Спартака" и сборной СССР, скончался сегодня на 72-м году жизни.

– Зимин был великолепным игроком. К сожалению, судьба сложилась таким образом, что весь свой потенциал он не использовал. Так в жизни бывает, – начал Майоров. – Это неповторимый игрок в прямом и переносном смыслах. Я в жизни не встречал хоккеиста, который обладал такой великолепной обводкой, какая была у Зимина. Он опережал соперника, до того виртуально владел шайбой и своим телом, что оппоненту на его движение отреагировать было практически невозможно.

Хорошая результативность, обладал всеми компонентами, чтобы быть выдающимся игроком, – скорость, великолепное катание, техника, обводка, прекрасные взаимодействия с партнерами. Правда, по молодости его приходилось приобщать к командной игре. Потому что он порой сваливался в сторону индивидуальной игры. Но мы со Старшиновым сумели прибрать его к рукам. В жизни – абсолютно командный игрок, компанейский, с хорошим чувством юмора, без подлости и без гадости. Иногда и борец за справедливость. (Игорь Новиков)

Зимин – двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира известен тем, что забросил первую шайбу в Суперсерии-1972. Также он дважды выигрывал Олимпиаду и был одним из главных действующих лиц в волшебном "Спартаке", вырывавшем чемпионство у ЦСКА.

"Если бы не было хоккея, я бы его придумал". Умер Евгений Зимин