Здено Хара: "Хотелось бы остаться в "Бостоне"

Защитник "Бостона" Здено Хара заявил, что надеется подписать новый контракт с клубом. 40-летний хоккеист выступает за "Медведей" с 2006 года, а в минувшем сезоне провел 75 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 29 (10+19) очков. Всего в НХЛ на его счету 1350 игр и 604 (188+416) очка.

– Конечно, мне бы хотелось остаться, – цитирует CSN Хару. – Это то место, где хочется продолжать играть. Руководство будет думать и принимать решение, но могу еще много раз повторить, что хочу получить новый контракт. Считаю, что я все еще полезный игрок, который может играть еще лучше. Хоккей становится быстрее, поэтому нужно изучать все нюансы игры, чтобы не оставаться сильным.