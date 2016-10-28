Зайцев поучаствовал в победе "Торонто" над "Флоридой"

"Торонто" взял верх над "Флоридой" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2. Первая звезда встречи – форвард "Мэйплз Ливз" Митчелл Марнер, ставший автором трех результативных передач. Российский защитник хозяев Никита Зайцев отметился голевым пасом, который стал для него пятым в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" – Флорида" – 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Голы: Маршессо - 4 (Ягр), 6:55 - 0:1. Бозак - 2 (ЗАЙЦЕВ, Марнер), 18:56 - 1:1. Маршессо - 5 (бол., Яндл, Луонго), 23:35 - 1:2. ван Римсдайк - 4 (Марнер), 30:26 - 2:2. Бозак - 3 (Марнер, Кадри), 36:03 - 3:2.

Вратари: Андерсен - Луонго (58:55).

Штраф: 8 - 6.

Броски: 28 (10+9+9) - 31 (11+11+9).

Наши: Зайцев (22:51/0/+1)

Торонто. Air Canada Centre.