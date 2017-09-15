Задоров - о новом контракте: "Счастлив, что все закончилось"

Защитник Никита Задоров, подписавший новый контракт с "Колорадо", признался, что очень счастлив, что переговоры успешно завершены. 22-летний россиянин заключил с "Эвеланш" двухлетнее соглашение на общую сумму 4,3 миллиона долларов.

– Очень устал от постоянно ожидания и рад, что все закончилось, – сказал хоккеист. – Я доволен и сроком контракта, и суммой. Но самое главное, что теперь смогу тренироваться вместе с командой и готовится к сезону.

– Вы вообще тренировались?

– Да, конечно, я много работал. В этом смысле ничего не менялось. Переговоры переговорами, но я понимал, что рано или поздно надо будет включаться в работу.

– Как думаете, теперь "Эвеланш" будет держать на вас зла за то, что вы долго думали?

– Уверен, что нет. Я не злюсь на клуб, а они, надеюсь, на меня. Это все бизнес и каждая из сторон прекрасно понимала ситуацию.

– Готовы ли вы морально к тому, что в первый сезон с вас будут спрашивать?

– На 150 процентов. Я готов приносить команде еще больше пользы, биться за "Колорадо" и в каждом матче сделать все, чтобы команда выступила лучше. (Алексей ШЕВЧЕНКО)