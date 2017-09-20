Ярослав Дыбленко: "В "Спартаке" удивились моей жировой прослойке"

Защитник "Нью-Джерси" Ярослав Дыбленко рассказал о том, что однажды, когда он еще выступал за "Спартак", результаты теста на жировую прослойку показали двадцать процентов. По его словам, позже оказалось, что это была ошибка.

– Все хотел задать вопрос, но не знал, как подступиться. В "Спартаке" говорили, что у вас проблемы с лишним весом. Они есть?

– В "Спартаке" много чего говорили. Как-то еще при Германе Титове прислали результаты теста на жировую прослойку. И у меня показатель чуть ли не двадцать.

– Чувствую, что это много.

– Так Титов прибежал ко мне и говорит: "Я уже 15 лет не играю, и у меня столько же жира. Чем ты занимался в отпуске?" Но потом выяснилось, что в клинике ошиблись. Тут процент жира должен быть от восьми до десяти. У меня примерно 9. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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