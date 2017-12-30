07:45 | Хоккей — НХЛ

Ягр вышел на третье место по количеству матчей в НХЛ, до рекорда Хоу - 35 игр

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Нападающий "Калгари" Яромир Ягр вышел на площадку в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Анахайма". Эта игра стала для него 1732-й в лиге. По этому показателю чех опередил Рона Фрэнсиса и вышел на третье место.

Вторую позицию занимает Марк Мессье - 1756 матчей. Рекорд принадлежит Горди Хоу - 1767 игр.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Весёлый©

Провёл тут небольшое исследование и выяснил, что дедушка стартовал в НХЛии на сезон раньше, чем отец того Ткачука, с которым он иногда выходит в одном звене.

09:25

VVSh71

надо было не в Омске тереться, тогда бы и рекорд давно установил.

08:24