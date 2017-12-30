Ягр вышел на третье место по количеству матчей в НХЛ, до рекорда Хоу - 35 игр

Нападающий "Калгари" Яромир Ягр вышел на площадку в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Анахайма". Эта игра стала для него 1732-й в лиге. По этому показателю чех опередил Рона Фрэнсиса и вышел на третье место.

Вторую позицию занимает Марк Мессье - 1756 матчей. Рекорд принадлежит Горди Хоу - 1767 игр.