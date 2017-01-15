Ягр улучшил рекорд НХЛ по победным голам

Нападающий "Флориды" Яромир Ягр продолжает улучшать рекорд НХЛ по количеству победных шайб. Гол в матче регулярного чемпионата против "Коламбуа" (4:3) стал для него 134-м победным в лиге. Второе место занимает Фил Эспозито со 118 победными шайбами, а из действующих хоккеистов ближайший преследователь Ягра - Джером Игинла из "Колорадо" с 97 победными голами.

Ранее Ягр вышел на второе место среди бомбардиров в истории НХЛ. Сейчас на его счету 1895 (694+1193) очков, больше только у Уэйна Гретцки (2857).