Ягр намекнул, что может уйти из "Флориды"

Нападающий "Флориды" Яромир Ягр может сменить клубную прописку. По словам 45-летнего чеха, руководство клуба намерено провести изменения, о которых станет известно через какое-то время.

Ранее новым генеральным менеджером "Пантерз" стал Дэйл Тэллон. Замененный им Том Роу, совмещавший должность главного тренера и пост генерального менеджера, останется в клубе, но в роли специального советника.

- Я не хочу ничего комментировать. Подождите какое-то время, и все встанет на свои места, - приводит пресс-служба лиги слова Ягра. - Будь что будет. Безусловно, изменения произойдут. Это то, чего хотят владельцы "Флориды". Процесс уже запущен.

Напомним, что в этом сезоне Ягр вышел на второе место в истории НХЛ по результативности, набрав 1914 очков. Также он стал четвертым хоккеистом в истории лиги, который провел 1700 матчей. Летом нападающий может стать неограниченно свободным агентом.