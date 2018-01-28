Ягр может вернуться из НХЛ в "Кладно"

По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, нападающий Яромир Ягр, которого в ближайшее время "Калгари" выставит на драфт отказов, может продолжить карьеру в Чехии, в клубе "Кладно". В октябре прошлого года 45-летний хоккеист заключил с "Флэймз" однолетний контракт.

Однако за это время чех провел всего 22 встречи в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 7 (1+6) очков. Всего в лиге на его счету 1921 (766+1155) очко в 1733 встречах.

Отметим, что Ягр является одним из владельцев "Кладно", в этом клубе он начинал свою профессиональную карьеру.