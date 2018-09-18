Владимир Тарасенко: "Я просто хочу выиграть Кубок Стэнли"

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко в интервью русскоязычной версии сайта НХЛ рассказал о том, как находит мотивацию в хоккее. Форвард также отметил, что по-прежнему хочет завоевать с "Блюз" Кубок Стэнли и намерен остаться в команде до конца карьеры.

- В прошлом году все было нормально, но иногда, когда я чувствовал себя в зоне комфорта, игра не получалась, - сказал Тарасенко. - Пропадала настоящая мотивация. Так что я пытался из этой зоны комфорта себя вытащить. Я всегда хочу устанавливать новые цели и достигать их. Да, в прошлом году я забил больше всех в "Блюз", но этого все равно недостаточно. Команда не попала в плей-офф и не достигла цели. Люди говорят, что я играл недостаточно хорошо, и я с ними согласен. Я могу играть лучше и должен играть лучше. Если ты не прибавляешь, то всегда появятся новые ребята, которые это сделают. Задав планку однажды, надо стараться ей соответствовать. Я верю, что способен на большее. Так что с нетерпением жду старта сезона.

- Как вы понимаете, что оказались в той "зоне комфорта"? И как выбираетесь из нее?

- Иногда ты хочешь что-то сделать, но не можешь. Но стремление к этому поможет твоей карьере и сезону. Самое главное, что это помогает тебе играть более стабильно. Мне хочется над этим больше работать. У меня было уже достаточно взлетов и падений. В конце концов они стоят тебе участия в плей-офф, что нехорошо.

- У вас осталась та же мотивация, что перед первой игрой в НХЛ?

- Та же. Просто хочу выиграть Кубок Стэнли. В нашем городе его никогда не было. И я очень счастлив, что на данный момент всю карьеру провожу в "Сент-Луисе". Я бы хотел остаться тут до конца карьеры. Мне нравится город, нравятся болельщики. Надеюсь, вместе мы сможем завоевать Кубок.