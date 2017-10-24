Владимир Тарасенко: "Если бы не хоккей, стал бы футболистом"

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко признался, что в детстве отец не позволил ему стать вратарем. Российский форвард не стал называть партнера по команде, который оплатил часть счета в ресторане за совместный ужин.

- Если бы не хоккей и НХЛ, я бы стал футболистом, - цитирует официальный сайт "Блюз" Тарасенко. - В детстве я играл с мячом, бегал. Мой папа (Андрей Тарасенко, помощник главного тренера "Сибири". - Прим. "СЭ") не позволил мне стать вратарем. Он сам хотел стать голкипером, но ему не дал его отец.

- Кто из партнеров по команде не стал бы платить за совместный ужин?

- Он тут больше не играет. Самый жадный? Это Пьетро (Алекс Пьетранджело. - Прим. "СЭ"). В этом он лидер.

В этом сезоне Тарасенко принял участие в 9 матчах, набрав 9 (5+4) очков за результативность, заработав 2 минуты штрафного времени. В следующем матче "Сент-Луис" дома сыграет с "Калгари". Встреча состоится в ночь на 26 октября по московскому времени.