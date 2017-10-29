Владелец "Каролины" сомневается, что сможет продать команду

Владелец "Каролины" Питер Карманос готов продать клуб бизнесмену Чаку Гринбергу, однако он сомневается, что тот сможет собрать деньги. Ранее сообщалось, что стоимость франшизы оценивается в 500 миллионов долларов. Переговоры между сторонами находятся в затруднительном положении.

– Мы просто все сидим и ждем, когда Чак нам скажет: "Я не смог собрать деньги", – цитирует The News & Observer Карманоса. – Но мы верим в Чака и ждем его решения. Но мне бы хотелось, чтобы он честно позвонил и сказал нам, что не может этого сделать.

Люди уже выяснили, что Роли – хорошее место для команды, а у нас и команда неплохая. Поэтому, если Гринберг не сможет заплатить, я продолжу искать покупателя, но цена будет расти.

Напомним, что "Харрикейнз" основан в 1972 году и главным достижением команды является один Кубок Стэнли, завоеванный в сезоне-2005/06. С сезона-2009/10, на протяжении 8 лет команда не может попасть в плей-офф.