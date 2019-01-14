"Виннипег" победил "Анахайм" в овертайме

"Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Анахайм" - 4:3 в овертайме. Победная шайба на счету Брайана Литтла.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" - "Анахайм" - 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Гиббонс - 1 (Монтур, Роуни), 2:19 - 0:1. Ракелль - 6 (Спронг, Роуни), 16:14 - 0:2. Уилер - 9 (бол., Моррисси, Шайфли), 19:00 - 1:2. Лайне - 25 (Литтл), 22:24 - 2:2. Кольяно - 3 (Спронг, Роуни), 35:48 - 2:3. Чиаро - 4 (Танев, Копп), 54:05 - 3:3. Литтл - 10 (Трауба), 64:49 - 4:3.

Вратари: Хеллебайк - Гибсон.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 34 (11+11+5+7) - 31 (7+13+8+3).

Наши: Куликов (19.08/1/0) - -.

14 января. Виннипег. Bell MTS Place.