Виктор Хедман: "Нужно бросать по воротам "Вашингтона" 10 раз каждый период"

Защитник "Тампа-Бэй" Виктор Хедман в преддверии седьмого матче 1/2 финала Кубка Стэнли с "Вашингтоном" (3-3) отметил, что команде нужно чаще бросать по воротам. По его словам, 10 раз за период будет нормально.

Решающая игра серии пройдет на льду "Тампы" в ночь на 24 мая. Победитель противостояния встретится в финале Кубка Стэнли с "Вегасом".

– В прошлой игре мы бросили 24 раза. Этого мало. Нам нужно доставлять шайбу к воротам, проверять их вратаря не менее 10 раз каждый период. Мы упускаем возможности это сделать. Короче говоря, нам нужно больше бросать, – цитирует Хедмана официальный сайт НХЛ.