"Вегас" обыграл "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:3. По 3 очка в этой игре на счету нападающих "Голден Найтс" Джонатана Маршессо, Рейли Смита и защитника Колина Миллра.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Вегас" - 3:6 (2:1, 0:3, 1:2)

Голы: Макдэвид - 12 (Беннинг, Каджула), 0:52 - 1:0. Карлссон - 5 (Теодор, Смит), 12:57 - 1:1. Чейссон - 8 (бол., Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс), 16:33 - 2:1. Икин - 8 (мен.), 22:21 - 2:2. Пачоретти - 3 (Так, Теодор), 23:53 - 2:3. Маршессо - 9 (бол., Миллер, Смит), 24:33 - 2:4. Маршессо - 10 (Миллер, Карлссон), 40:34 - 2:5. Смит - 4 (Маршессо, Миллер), 43:04 - 2:6. Драйзайтль - 12 (Каджула), 43:44 - 3:6.

Вратари: Тэлбот - Флери.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 32 (10+10+12) - 31 (6+12+13).

19 ноября. Эдмонтон. Rogers Place.