"Ванкувер" обыграл "Нэшвилл", Голдобин отдал передачу

"Ванкувер" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Нэшвилл" со счетом 5:3. Победным оказался гол Элиаса Петтерссона.
Российский нападающий "Кэнакс" Николай Голдобин отдал результативную передачу.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Ванкувер" - "Нэшвилл" - 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)
Голы: Эдлер - 2 (бол., Голдобин, Петтерссон), 7:48 - 1:0. Хорват - 13 (Виртанен, Руссель), 19:33 - 2:0. Хартман - 8 (Вебер, Джохансен), 27:21 - 2:1. Виртанен - 9 (Руссель, Хорват), 28:57 - 3:1. Петтерссон - 14 (буллит), 38:49 - 4:1. Эрикссон - 5 (Танев), 41:21 - 5:1. Сиссонс - 5 (Йоси, Саломяки), 45:17 - 5:2. Ирвин - 1 (Вебер, Сиссонс), 58:37 - 5:3.
Вратари: Маркстрем - Ринне (Сарос, 40:00, 58:53).
Штраф: 2 - 6.
Броски: 30 (14+11+5) - 29 (9+7+13).
Наши: Голдобин (13.54/3/-1) - -.
7 декабря. Ванкувер. Rogers Arena.