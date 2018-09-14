В "Торонто" объяснили, почему будут играть без капитана

"Торонто" не будет назначать капитана команды на сезон 2018/2019, так как это слишком большая ответственность, заявил генеральный менеджер клуба Кайл Дубас. В команде сразу три человека будут альтернативными капитанами – это защитник Морган Райлли, форварды Джон Таварес и Патрик Марло.

– Думаю, капитан может быть выбран, но не с самого начала, – приводит официальный сайт НХЛ слова Дубаса. – Это очень большая честь – быть капитаном "Торонто" или любой другой команды, которая имеет богатую историю.

Райлли выступает за "Торонто" с 2013 года. Нападающий Таварес пришел в клуб минувшим летом после 9 сезонов в "Айлендерс", в котором он был капитаном. Марло пополнил состав "Мэйпл Ливз" в 2016 году. 38-летний форвард был капитаном "Сан-Хосе Шаркс" с 2003 по 2009 год.

Отметим, что "Торонто" больше двух лет играет без капитана. Это произошло после того, как носивший свитер с литерой "C" Дион Фанеф во время сезона-2015/16 был обменян в "Оттаву".