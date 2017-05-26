В Нэшвилле разобьют машину, окрашенную в цвета "Питтсбурга"

Перед стартом финальной серии Кубка Стэнли между "Нэшвиллом" и "Питтсбургом" болельщики "Хищников" собираются разбить старую машину, окрашенную в цвета "Пингвинов". Для болельщиков "Нэшвилла" это стало традицией – они разбивали машины всех соперников этого розыгрыша плей-офф – "Чикаго", "Сент-Луиса" и "Анахайма".

Разбивать машину начинают в начале серии и заканчивают после последнего матча. Напомним, что в этом сезоне "Хищники" впервые в своей истории выиграли свою конференцию и вышли в финал Кубка Стэнли. Первый матч состоится 30 мая в 3.00 по московскому времени.