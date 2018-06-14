В "Бостоне" подтвердили, что претендуют на Ковальчука

Генеральный менеджер "Бостона" Дон Суини сообщил, что хотел бы встретиться с нападающим Ильей Ковальчуком.

- Мы просто хотим пообщаться, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Суини. - У него есть свои интересы и планы, а нам нужно понять, к чему он стремится. Адаптация в НХЛ? Не думаю, что у него будут проблемы в этом плане. Конечно, неизвестно, как он впишется в команду, как и где будет играть. Тут можно только гадать и высказывать предположения. Все станет ясно, когда тренер выпустит его на лед. Но что касается НХЛ, то тут нет никаких сомнений.

Он может играть в первом или втором звене, в большинстве. У него хорошие габариты, он умеет забивать. И он хочет побеждать. Ради этого он возвращается сюда.

Напомним, Ковальчук последние пять лет провел в КХЛ. Сезон-2012/13 годов был последним для форварда в НХЛ. В нем он набрал 31 (11+20) очко за 37 игр в составе "Нью-Джерси". За пять сезонов в СКА Ковальчук провел 262 игры, записав в них на свой счет 285 (120+165) очков.