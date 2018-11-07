Три очка Ковальчука помогли "Лос-Анджелесу" выиграть у "Анахайма"

"Лос-Анджелес" обыграл "Анахайм" (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Три очка за гол и две результативные передач записал в свой актив российский нападающий Илья Ковальчук.

Также у победителей отличились Дастин Браун, Кайл Клиффорд и Тайлер Тоффоли. У гостей гол в активе Райана Кеслера.

"Лос-Анджелес" с 11 очками занимает последнее место в Западной конференции. У "Анахайма" 15 очков и 11-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" - "Анахайм" - 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Браун - 3 (бол., Ковальчук, Картер), 6:25 - 1:0. Клиффорд - 2 (Мартинес, Льюис), 13:22 - 2:0. Ковальчук - 5 (Тоффоли, Кэмпбелл), 24:54 - 3:0. Кеслер - 4 (Петтерссон, Монтур), 33:21 - 3:1. Тоффоли - 4 (п.в., Ковальчук, Мартинес), 57:54 - 4:1.

Вратари: Кэмпбелл - Гибсон (57:23 - 57:54).

Штраф: 8 - 2.

Броски: 27 (7+10+10) - 31 (8+13+10).

Наши: Ковальчук (15.45/1/+1) - -.

7 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center.

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