Тренер "Тампы" считает Сосунова будущим Здено Харой

Тренер "Тампа-Бэй" Рик Боунесс отметил, что в перспективе российский защитник Олег Сосунов может стать вторым Здено Харой. Напомним, что Сосунов подписал контракт новичка с "Молниями". Клуб выбрал его на драфте-2016 под общим 178-м номером.

– Раньше я тренировал Хару, – цитирует Tampa Bay Times Боунесса. – Я бы сказал, что Сосунов хорошо катается, быстрее, чем это делал Хара в его возрасте. Но Здено – прекрасный игрок, в будущем член Зала славы, не буду его критиковать. Но Олег хорошо двигается для своих габаритов.

Посмотрим, как он адаптируется к маленьким площадкам, он еще не играл в Северной Америке. Это не произойдет за один вечер. Но он станет хорошим игроком. Сосунов – будущий Хара.