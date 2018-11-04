"Торонто" всухую разгромил "Питтсбург" Малкина

"Торонто" на выезде обыграл "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:0. Две шайбы в этой встрече на счету защитника Моргана Райлли.

Нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин, а также защитники "Мэйпл Ливз" Никита Зайцев и Игорь Ожиганов результативными действиями не отметились.

"Детройт" на своей площадке проиграл "Эдмонтону" - 3:4. Героем встерчи стал нападающий "Ойлерз" Кайл Бродзяк, забросивший две последние шайбы.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Торонто" - 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Наши: Малкин - Зайцев, Ожиганов.

"Детройт" - "Эдмонтон" - 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)