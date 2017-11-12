"Торонто" в гостях обыграл "Бостон" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Мэйпл Ливз" одержали третью победу кряду.

В составе победителей по шайбе забросили Митч Марнер, Джеймс ван Римсдайк, Морган Райлли и Патрик Марло. Защитник "Торонто" Никита Зайцев провел на льду 22 минуты, за которые нанес один бросок по воротам и заработал показатель полезности "+1". Голкипер "Медведей" Антон Худобин остался в запасе на этот матч.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" – "Торонто" – 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Голы: Марнер - 2, 8:52 - 0:1. ван Римсдайк - 9 (бол., Кадри, Райлли), 14:16 - 0:2. Ватрано - 2 (Краг, Миллер), 15:18 - 1:2. Райлли - 3 (ван Римсдайк, Марнер), 46:52 - 1:3. Марло - 8 (п.в., Хаймэн, Комаров), 58:13 - 1:4.

Вратари: Раск (57:27 - 58:13) - Макэлхинни.

Штраф: 13 - 15.

Броски: 39 (13+13+13) - 25 (6+11+8).

Наши: - - Зайцев (22:12/1/+1).

12 ноября. Бостон. TD Garden.