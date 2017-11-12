"Торонто" в гостях обыграл "Бостон" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Мэйпл Ливз" одержали третью победу кряду.
В составе победителей по шайбе забросили Митч Марнер, Джеймс ван Римсдайк, Морган Райлли и Патрик Марло. Защитник "Торонто" Никита Зайцев провел на льду 22 минуты, за которые нанес один бросок по воротам и заработал показатель полезности "+1". Голкипер "Медведей" Антон Худобин остался в запасе на этот матч.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Бостон" – "Торонто" – 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
Голы: Марнер - 2, 8:52 - 0:1. ван Римсдайк - 9 (бол., Кадри, Райлли), 14:16 - 0:2. Ватрано - 2 (Краг, Миллер), 15:18 - 1:2. Райлли - 3 (ван Римсдайк, Марнер), 46:52 - 1:3. Марло - 8 (п.в., Хаймэн, Комаров), 58:13 - 1:4.
Вратари: Раск (57:27 - 58:13) - Макэлхинни.
Штраф: 13 - 15.
Броски: 39 (13+13+13) - 25 (6+11+8).
Наши: - - Зайцев (22:12/1/+1).
12 ноября. Бостон. TD Garden.
- Бостон Брюинз
- Торонто Мэйпл Ливз
- НХЛ
- Антон Худобин
- Джеймс ван Римсдайк
- Патрик Марло
- Морган Райлли
- Митч Марнер
Весёлый©
Ох, какая вкусняшка от Марнера! Если tic-tac-toe, это на раз-два-три. то здесь просто на tic! Пасибки n1oner, что разбудил Марнера. Сам гол не застал, смотрел лишь последние полтора периода и поэтому не могу понять, откуда у Бостона такое преимущество по броскам, его практически не видно было, обычная их силовая игра, да первое звено пыталось что-то создать. Время собирать камни, поэтому должен признаться (при всей нашей иронии к Зайцеву и его +/- в прошлом сезоне), что сегодня комментаторы его ну очень нахваливали, причем как за игру в обороне и в меньшинстве, так и за походы в атаку. Еще Комаров у Торонто незаменим, при игре 3 на 5 два раза нырял за шайбой и один раз удачно перехватил. Очень много работы выполняет, даже по стате это видно 6 хитов и больше всех времени в меньшинстве. Марнер старается играть очень просто, это заметно, зная его техническую оснащенность (видимо, на этом настаивает Бэбкок). При одном розыгрыше большинства у него было три попытки броска и две передачи на ворота или вдоль, которые ну так коряво выглядели, что Кузе было бы стыдно.)
06:19