Тарасенко забил гол спиной к воротам

Форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы". Форвард, находясь спиной к воротам, подправил шайбу, направив ее между щитков Крэйга Андерсона.

Это 20-я шайба Тарасенко в сезоне. Он достигает этой отметки пятый сезон подряд. Единственный раз, когда он забил менее 20 голов, был в дебютном сезоне-2012/13, сокращенном из-за локаута.