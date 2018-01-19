Тарасенко забил гол спиной к воротам

Форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы". Форвард, находясь спиной к воротам, подправил шайбу, направив ее между щитков Крэйга Андерсона.
Это 20-я шайба Тарасенко в сезоне. Он достигает этой отметки пятый сезон подряд. Единственный раз, когда он забил менее 20 голов, был в дебютном сезоне-2012/13, сокращенном из-за локаута.
Another look at Tarasenko's deflection. Anderson had no chance. #stlblues pic.twitter.com/ub673LAbAB– Cristiano Simonetta (@CMS_74_) 19 января 2018 г.
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Sn0w
Ахаха, смотрите на действия лучшего в мире защитника :) Кстати Оттава написала, что не против поменять это гениальное днище.
06:42
fifa_guru
наконец-то и ему фартануло. "шоркнуло" амуницию
05:59