05:05 | Хоккей — НХЛ

Тарасенко забил гол спиной к воротам

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Форвард "Сент-Луиса"  Владимир Тарасенко открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы". Форвард, находясь спиной к воротам, подправил шайбу, направив ее между щитков Крэйга Андерсона.

Это 20-я шайба Тарасенко в сезоне. Он достигает этой отметки пятый сезон подряд. Единственный раз, когда он забил менее 20 голов, был в дебютном сезоне-2012/13, сокращенном из-за локаута.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Sn0w

Ахаха, смотрите на действия лучшего в мире защитника :) Кстати Оттава написала, что не против поменять это гениальное днище.

06:42

fifa_guru

наконец-то и ему фартануло. "шоркнуло" амуницию

05:59