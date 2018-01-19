Тарасенко стал второй звездой матча с "Оттавой"

"Сент-Луис" обыграл "Оттаву" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Второй звездой встречи признан нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко, который провел на льду 18 минут и 1 секунду и записал на свой счет заброшенную шайбу.

Всего в этом сезоне 26-летний россиянин набрал 45 (20+25) очков.

Первой звездой матча стал форвард "Сент-Луиса" Брэйден Шенн, набравший 2 (1+1) очка. Тройку лучших в этой встрече замкнул нападающий "Блюз" Александр Стин, который забросил шайбу и отдал результативную передачу.