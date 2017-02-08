"Тампа" разгромила "Лос-Анджелес", Кучеров сделал дубль

"Тампа" на своей площадке обыграла "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:0. Никита Кучеров провел на льду 20 минут 44 секунды и забросил две шайбы. Дважды своему партнеру ассистировал Владислав Наместников, который отыграл 19 минут 6 секунд.

В еще одном матче "Торонто" одержал победу над "Далласом" - 3:1. Защитник "Мэйпл Ливз" Никита Зайцев провел на площадке 24 минуты 17 секунд и забил один гол. Его партнер по команде Никита Сошников отыграл 9 минут 14 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа" - "Лос-Анджелес" - 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Голы: Друэн - 16, 7:46 - 1:0. КУЧЕРОВ - 20 (НАМЕСТНИКОВ, Шустр), 26:55 - 2:0. Дюмон - 1 (Браун, Хедман), 31:02 - 3:0. КУЧЕРОВ - 21 (НАМЕСТНИКОВ, Витковски), 38:18 - 4:0. Коберн - 2 (Друэн, Вермин), 53:08 - 5:0.

Вратари: Бишоп - Будай.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 21 (6+8+7) - 28 (19+3+6).

Наши: Кучеров (20:44/5/2), Наместников (19:06/1/2) - -.

Тампа. Amalie Arena.

"Торонто" - "Даллас" - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Гардинер - 7 (Марнер, Бозак), 9:09 - 1:0. Мэттьюс - 25 (Гардинер), 37:32 - 2:0. Сегин - 20 (бол., Икин), 44:00 - 2:1. ЗАЙЦЕВ - 2 (бол., Кадри, Райлли), 47:26 - 3:1.

Вратари: Макэлхинни - Ниеми (56:51).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 34 (10+17+7) - 40 (16+7+17).

Наши: Зайцев (24:17/2/0), Сошников (9:14/0/0) - -.

Торонто. Air Canada Centre.