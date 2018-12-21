"Тампа" по буллитам обыграла "Калгари"

"Тампа-Бэй" на выезде обыграла "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это второе подряд поражение "Флэймз".

Российский нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров очков не набрал, а также не реализовал свою попытку в серии буллитов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" - "Тампа-Бэй" - 4:5 Б (3:1, 0:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Палат - 4 (Пойнт, Кучеров), 3:38 - 0:1. Беннетт - 6 (Ткачак, Хэнифин), 4:29 - 1:1. Монахэн - 21 (Линдхольм, Годро), 7:50 - 2:1. Баклунд - 6 (Беннетт), 12:25 - 3:1. Стэмкос - 18 (Эрне, Кучеров), 23:19 - 3:2. Киллорн - 9 (Гурд, Макдона), 25:52 - 3:3. Джирарди - 3 (Чирелли), 55:35 - 3:4. Годро - 16, 57:32 - 4:4.

Победный буллит: Миллер.

Вратари: Риттих - Доминге.

Штраф: 8 - 2.

Броски: 37 (12+8+10+7) - 36 (8+14+12+2).

Наши: - - Кучеров (24.14/4/+2).

21 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome.