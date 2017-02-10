17:09 | ХОККЕЙ — НХЛ

Так мало Овечкин не играл с 2010 года

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В матче против "Детройта" Александр Овечкин в седьмой раз в заокеанской карьере ни разу не потревожил броском голкипера соперников. Последний раз с российским снайпером подобное случалось почти четыре года назад в матче против "Каролины" (0:4).

Матчи регулярного чемпионата, в которых Овечкин не попадал в створ ворот

Дата

Соперник

Счет

Время

Очки

24.11.2005

Тампа-Бэй (д)

3:4 Б

20.07

1 (0+1)

09.10.2007

Айлендерс (г)

2:1

20.02

1 (0+1)

20.01.2010

Детройт (д)

3:2

22.13

1 (0+1)

19.03.2011

Нью-Джерси (г)

3:0

15.24

2 (0+2)

27.02.2013

Каролина (д)

3:0

17.52

1 (0+1)

13.03.2013

Каролина (г)

0:4

22.27

0

10.02.2017

Детройт (д)

6:3

13.54

0

В пятницу Овечкин провел на площадке меньше 14 минут – худший показатель за последние семь лет. Меньшее игровое время в карьере капитан "Вашингтона" получал всего шесть раз, причем в трех случаях матч для него завершался досрочно по причине удаления до конца игры.

Минимальное игровое время Овечкина в матчах регулярного чемпионата НХЛ

Дата

Соперник

Счет

Время

Штраф

01.12.2009

Каролина (г)

3:2

03.08

Матч-штраф

15.03.2010

Чикаго (г)

4:3 ОТ

04.50

Матч-штраф

02.11.2009

Коламбус (д)

4:5 ОТ

07.43

4

03.12.2006

Баффало (д)

7:4

09.33

Матч-штраф

13.10.2005

Каролина (г)

2:7

13.53

0

10.02.2017

Детройт (д)

6:3

13.54

0

Атакующей вальяжностью Овечкина воспользовался Бретт Бернс, вернувший себе лидерство в лиге по числу бросков в створ. Защитник "Сан-Хосе" оторвался от Овечкина, становившегося самым бросающим хоккеистом НХЛ в девяти сезонах из десяти последних.

Лидеры НХЛ по броскам в нынешнем сезоне

Игрок

Клуб

Матчи

Броски

Бретт БЕРНС

Сан-Хосе

55

213

Александр ОВЕЧКИН

Вашингтон

55

210

Тайлер СЕГИН

Даллас

55

205

Патрис БЕРЖЕРОН

Бостон

53

198

Патрик КЕЙН

Чикаго

55

195

Остон МЭТТЬЮС

Торонто

53

182

Джефф СКИННЕР

Каролина

51

178

Якуб ВОРАЧЕК

Филадельфия

55

177

Владимир ТАРАСЕНКО

Сент-Луис

55

177

Макс ПАЧИОРЕТТИ

Монреаль

56

176

Блэйк УИЛЕР

Виннипег

56

176
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Битман

По своим воротам палил Бернс))

18:35

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