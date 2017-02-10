Так мало Овечкин не играл с 2010 года

В матче против "Детройта" Александр Овечкин в седьмой раз в заокеанской карьере ни разу не потревожил броском голкипера соперников. Последний раз с российским снайпером подобное случалось почти четыре года назад в матче против "Каролины" (0:4).

Матчи регулярного чемпионата, в которых Овечкин не попадал в створ ворот

Дата Соперник Счет Время Очки 24.11.2005 Тампа-Бэй (д) 3:4 Б 20.07 1 (0+1) 09.10.2007 Айлендерс (г) 2:1 20.02 1 (0+1) 20.01.2010 Детройт (д) 3:2 22.13 1 (0+1) 19.03.2011 Нью-Джерси (г) 3:0 15.24 2 (0+2) 27.02.2013 Каролина (д) 3:0 17.52 1 (0+1) 13.03.2013 Каролина (г) 0:4 22.27 0 10.02.2017 Детройт (д) 6:3 13.54 0

В пятницу Овечкин провел на площадке меньше 14 минут – худший показатель за последние семь лет. Меньшее игровое время в карьере капитан "Вашингтона" получал всего шесть раз, причем в трех случаях матч для него завершался досрочно по причине удаления до конца игры.

Минимальное игровое время Овечкина в матчах регулярного чемпионата НХЛ

Дата Соперник Счет Время Штраф 01.12.2009 Каролина (г) 3:2 03.08 Матч-штраф 15.03.2010 Чикаго (г) 4:3 ОТ 04.50 Матч-штраф 02.11.2009 Коламбус (д) 4:5 ОТ 07.43 4 03.12.2006 Баффало (д) 7:4 09.33 Матч-штраф 13.10.2005 Каролина (г) 2:7 13.53 0 10.02.2017 Детройт (д) 6:3 13.54 0

Атакующей вальяжностью Овечкина воспользовался Бретт Бернс, вернувший себе лидерство в лиге по числу бросков в створ. Защитник "Сан-Хосе" оторвался от Овечкина, становившегося самым бросающим хоккеистом НХЛ в девяти сезонах из десяти последних.

Лидеры НХЛ по броскам в нынешнем сезоне