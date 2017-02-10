Так мало Овечкин не играл с 2010 года

В матче против "Детройта" Александр Овечкин в седьмой раз в заокеанской карьере ни разу не потревожил броском голкипера соперников. Последний раз с российским снайпером подобное случалось почти четыре года назад в матче против "Каролины" (0:4).
Матчи регулярного чемпионата, в которых Овечкин не попадал в створ ворот
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Время
|
Очки
|
24.11.2005
|
Тампа-Бэй (д)
|
3:4 Б
|
20.07
|
1 (0+1)
|
09.10.2007
|
Айлендерс (г)
|
2:1
|
20.02
|
1 (0+1)
|
20.01.2010
|
Детройт (д)
|
3:2
|
22.13
|
1 (0+1)
|
19.03.2011
|
Нью-Джерси (г)
|
3:0
|
15.24
|
2 (0+2)
|
27.02.2013
|
Каролина (д)
|
3:0
|
17.52
|
1 (0+1)
|
13.03.2013
|
Каролина (г)
|
0:4
|
22.27
|
0
|
10.02.2017
|
Детройт (д)
|
6:3
|
13.54
|
0
В пятницу Овечкин провел на площадке меньше 14 минут – худший показатель за последние семь лет. Меньшее игровое время в карьере капитан "Вашингтона" получал всего шесть раз, причем в трех случаях матч для него завершался досрочно по причине удаления до конца игры.
Минимальное игровое время Овечкина в матчах регулярного чемпионата НХЛ
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Время
|
Штраф
|
01.12.2009
|
Каролина (г)
|
3:2
|
03.08
|
Матч-штраф
|
15.03.2010
|
Чикаго (г)
|
4:3 ОТ
|
04.50
|
Матч-штраф
|
02.11.2009
|
Коламбус (д)
|
4:5 ОТ
|
07.43
|
4
|
03.12.2006
|
Баффало (д)
|
7:4
|
09.33
|
Матч-штраф
|
13.10.2005
|
Каролина (г)
|
2:7
|
13.53
|
0
|
10.02.2017
|
Детройт (д)
|
6:3
|
13.54
|
0
Атакующей вальяжностью Овечкина воспользовался Бретт Бернс, вернувший себе лидерство в лиге по числу бросков в створ. Защитник "Сан-Хосе" оторвался от Овечкина, становившегося самым бросающим хоккеистом НХЛ в девяти сезонах из десяти последних.
Лидеры НХЛ по броскам в нынешнем сезоне
|
Игрок
|
Клуб
|
Матчи
|
Броски
|
Бретт БЕРНС
|
Сан-Хосе
|
55
|
213
|
Александр ОВЕЧКИН
|
Вашингтон
|
55
|
210
|
Тайлер СЕГИН
|
Даллас
|
55
|
205
|
Патрис БЕРЖЕРОН
|
Бостон
|
53
|
198
|
Патрик КЕЙН
|
Чикаго
|
55
|
195
|
Остон МЭТТЬЮС
|
Торонто
|
53
|
182
|
Джефф СКИННЕР
|
Каролина
|
51
|
178
|
Якуб ВОРАЧЕК
|
Филадельфия
|
55
|
177
|
Владимир ТАРАСЕНКО
|
Сент-Луис
|
55
|
177
|
Макс ПАЧИОРЕТТИ
|
Монреаль
|
56
|
176
|
Блэйк УИЛЕР
|
Виннипег
|
56
|
176
Битман
По своим воротам палил Бернс))
18:35