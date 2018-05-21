Смолов страдает от аллергии. Особенно в августе

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в интервью "СЭ" рассказал о том, что испытывает трудности из-за аллергии.

– Что за аллергия?

– На различные виды растений, производственную пыль, секрет желез кошек, собак…

– Из еды что категорически противопоказано?

– Грецкий орех. Самые большие мучения начинаются в августе, когда цветет амброзия. Это вообще катастрофа! По утрам особенно.

– Что спасает?

– Противоаллергические порошки, которые врач привозит из Германии. Антигистаминные таблетки. Плюс на базе "Краснодара" есть солевая сауна. Если сидеть ежедневно по тридцать минут – тоже помогает.

– Домашние животные для вас – табу?

– Нет. Специально завел кошку редкой породы – сервала. Окрасом напоминает гепарда. Вот с ней уживался. Аллергия присутствовала, но не в таких масштабах. (Александр КРУЖКОВ)

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