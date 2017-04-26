Сидни Кросби: "В серии с "Вашингтоном" не должно быть сюрпризов"

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби в преддверии второго раунда плей-офф с "Вашингтоном" отметил, что команды хорошо знают игру друг друга, поэтому не должно быть никаких сюрпризов. В сезоне-2015/16 "Пингвинз" обыграл "Кэпиталз" в полуфинале Восточной конференции со счетом 4-2.

– Обе команды хорошо знают друг друга, – цитирует официальный сайт НХЛ Кросби. – Мы играем в одном дивизионе и встречались в прошлом году в плей-офф. Не должно быть никаких сюрпризов. Каждая команда ждет от другой определенной игры, которую мы уже видели. Сейчас нам просто нужно хорошо подготовиться.