Сидни Кросби: "Мне повезло столько времени играть рядом с Малкиным"

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби отметил, что рад играть с нападающим Евгением Малкиным в составе "пингвинов". Хоккеисты выступают вместе с 2006 года.

– Это уникально. Нам посчастливилось играть друг с другом долгое время и вместе побеждать, – приводит официальный сайт НХЛ слова Кросби. – И мы очень признательны друг другу. Думаю, мы оба чувствуем, что нам повезло. Я знаю, что могу говорить только за себя. Мне точно повезло играть рядом с Малкиным столько времени.

В финале Кубка Стэнли "Питтсбург" играет с "Нэшвиллом", счет в серии – 3-2. Следующий матч пройдет 12 июня и начнется в 3.00 по московскому времени.