Сидни Кросби: "Когда Малкин и Кессел действуют так, их очень сложно остановить"

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Рейнджерс" (5:4 ОТ) похвалил партнеров по команде нападающих Евгения Малкина и Фила Кессела.

– Главное, действовать на льду правильно, – цитирует Кросби официальный сайт НХЛ. – Наша игра заключается в том, чтобы убежать в отрыв, разыграть защитника и забить. Хочется играть в такой хоккей. Мы довольно неплохо понимаем друг друга. Я знаю, как играет Фил. Фил в курсе, как играю я.

Когда Малкин и Кессел действуют так, как сегодня, их очень сложно остановить. Вы видели первый гол, когда Фил забил с паса Джино. Этим парням не нужно давать много шансов. Они сыграли огромную роль в этой победе.