Штястны стал игроком "Вегаса"

"Вегас" официально объявил о заключении контракта с нападающим Полом Штястны. Игрок находился в статусе свободного агента после окончания соглашения с "Виннипегом".

Контракт с "Голден Найтс" рассчитан на три года с зарплатой в 6,5 миллиона долларов. Напомним, что 32-летний хоккеист перебрался в "Джетс" по ходу минувшего сезона из "Сент-Луиса". Всего в регулярном чемпионате он набрал 53 (16+37) очка в 81 матче регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 15 (6+9) очков в 17 матчах.