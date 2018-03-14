Шайба Щербака помогла "Монреалю" обыграть "Даллас"

"Монреаль" на своем льду переиграл "Даллас" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). "Канадиенс" удалось прервать пятиматчевую серию поражений.

В составе хозяев заброшенной шайбой отметился российский нападающий Никита Щербак. У гостей голевую передачу на свой счет записал россиянин Александр Радулов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Даллас" - 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Голы: Факса - 13 (Патерин, Питлик), 11:48 - 0:1. Лехконен - 7 (Гальченюк, Де ла Росе), 16:31 - 1:1. Лехконен - 8 (бол., Друэн, Питри), 28:41 - 2:1. Галлахер - 26 (бол., Друэн, Гальченюк), 29:16 - 3:1. Бенн - 24 (бол., РАДУЛОВ, Шор), 38:20 - 3:2. ЩЕРБАК - 3 (бол.), 49:26 - 4:2.

Вратари: Ниеми - Лехтонен (57:58).

Штраф: 20 - 22.

Броски: 26 (8+11+7) - 38 (15+7+16).

Наши: Щербак (12:38/3/0) - Радулов (22:56/2/0).

14 марта. Монреаль. Centre Bell.