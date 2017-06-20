Сергей Гончар: "Малкин или Кросби? Хочу выделить командную игру "Питтсбурга"

Бывший хоккеист, а ныне тренер "Питтсбурга" Сергей Гончар отметил, что не может отдать предпочтение кому-то из лидеров команды - Евгению Малкину или Сидни Кросби. По его словам, в прошедшем сезоне "Пингвинз" показали командный хоккей.

- Женя и Сид являются нашими лидерами, тут разговоров нет, - приводит "Первый областной" слова Гончара. - Заняты своей игрой, показывают, что они очень сильные игроки, являются одними из лучших в мире на данный момент. Изо дня в день демонстрируют свою состоятельность, свой уровень. Благодаря этому мы и достигаем результатов. Без Евгения, Сида команда была бы совсем другой.

Выделить кого-то? В этом году, как никогда, хотелось бы выделить командную игру, потому что столько ребят прошло через наш состав. Больше 30 человек. И травмы были, и болезни. Несмотря на это, команда все равно сделала то, что сделала – выиграла Кубок Стэнли. Хотелось бы выделить именно командный хоккей, командный дух. А Сид и Женя, повторюсь, являются нашими лидерами, они вели за собой.