Сергей Федоров: "Овечкин своим примером заразил всю команду"

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, бывший форвард "Вашингтона" Сергей Федоров считает, что "Кэпиталз" удалось впервые в истории стать победителями плей-офф за счет грамотных действий менеджмента. В финале "Вашингтон" обыграл "Вегас" (4-1 в серии).

– Вся команда должна благодарить хозяина клуба Теда Леонсиса и менеджмент, который позволил игрокам на протяжении многих лет быть вместе и добиться результата, – цитирует ТАСС Федорова. – Больше трех-пяти игроков "Вашингтон" никогда не менял, и это здорово. Менеджмент клуба понимал, что у них есть ключевые игроки, хребет команды. Это совместная работа, общая победа, и лучшие игроки должны были сыграть лучше всех.

Технически его (самого ценного игрока плей-офф Александра Овечкина. – Прим. "СЭ") игра преобразилась очень просто – он начал делать командные вещи, то есть принимать шайбу на себя, играть в обороне намного лучше, ему не хватало стать именно командным игроком. Он стал более командным и самоотверженным игроком и своим примером заразил всю команду. Все остальные он умело делал, хорошо, забил уже 600 голов.

Я точно скажу, что Кузя (Евгений Кузнецов. – Прим. "СЭ") рядом с Сашей немного в тени, но это невидимая тень. Саша всегда был эпатажным парнем, а Кузя – немного другой человек и хоккеист. Он один из лучших игроков "Вашингтона", поэтому команда там, где она оказалась.

В "Вегасе" очень сильные хоккейные мозги, и мне понятно, что когда шумиха уляжется и горечь поражения уйдет, то в клубе все взвесят и будут настраивать команду на следующий сезон. После отдыха у ребят появится чувство, что они что-то недобрали, чего-то не хватило, и в новый сезон они придут с новыми силами, постараются здорово играть. Команда у них хорошая – это опыт, который надо продолжать, и, думаю, в такой лиге как НХЛ, у "Вегаса" не должно быть похмелья.

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