"Сент-Луис" выиграл серию с "Миннесотой", Тарасенко забил гол

"Сент-Луис" взял верх над "Миннесотой" в пятом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ со счетом 4:3 в овертайме. Автором победного гола "Блюз" стал нападающий Магнус Пяйярви-Свенссон. Его партнер по команде Владимир Тарасенко также отметился заброшенной шайбой, которая стала для него первой в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Пятый матч

"Миннесота" – "Сент-Луис" – 3:4 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)

Голы: ТАРАСЕНКО – 1 (Шворц), 7:16 – 0:1. Стин – 2 (Парэйко), 10:31 – 0:2. Сутер – 1 (бол., Сперджен), 18:31 – 1:2. Штястны – 1 (Шворц, Лехтеря), 47:23 – 1:3. Койву – 1 (бол., Нидеррайтер, Гранлунд), 50:38 – 2:3. Зукер – 1 (Хаула, Бродин), 54:59 – 3:3. Пяйярви-Свенссон – 1 (Соботка, Лехтеря), 69:42 – 3:4.

Вратари: Дубник – Аллен.

Штраф: 10 – 14.

Броски: 37 (9+13+13+2) – 27 (12+7+5+3).

Наши: - - Тарасенко (21:36/5/0).

Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Счет в серии - 1-4 (1:2 ОТ, 1:2, 1:3, 2:0)