"Сент-Луис" проиграл "Лос-Анджелесу"

"Сент-Луис" на своем льду потерпел поражение от "Лос-Анджелеса" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Блюз" проиграл вторую встречу кряду. Российский нападающий "Кингз" Илья Ковальчук результативными очками не отметился.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Лос-Анджелес" - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Лафф - 1 (Кемпе, Хагелин), 28:18 - 0:1. Копитар - 6 (п.в., Браун, Даути), 59:30 - 0:2.

Вратари: Аллен (58:15 - 59:30, 59:44) - Петерсен.

Штраф: 0 - 4.

Броски: 29 (11+6+12) - 27 (7+12+8).

Наши: Барбашев (13.10/0/0), Сошников (6.00/0/0), Тарасенко (22.27/3/-1) - Ковальчук (12.47/4/0).

20 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center.