"Сент-Луис" предоставил Аллену отдых после неудачных матчей

Голкипер "Сент-Луиса" Джейк Аллен не отправился с командой на выездной матч против "Виннипега", сообщает сайт НХЛ. Тренерский штаб команды дал вратарю отдохнуть после последних неудачных матчей. В последних трех встречах Аллена неизменно меняли, и он не проводил и половины матча. В текущем сезоне 26-летний американец провел 34 игры, в которых одержал 17 побед, с коэффициентом отраженных бросков 89,7 процента.

– Я не хочу раздувать из мухи слона, – цитирует сайт НХЛ генерального менеджера "Блюз" Дуга Армстронга. – Мы дадим ему день на перезагрузку. У Джейка сейчас проблемы и я считаю, что выходной ему поможет. Он мог бы поехать с командой и там перестроиться, но я хочу полной перезагрузки. Мы прилетим обратно в воскресенье, он вернется в ворота и будет готов играть.