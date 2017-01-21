09:08 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Сент-Луис" предоставил Аллену отдых после неудачных матчей

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Голкипер "Сент-Луиса" Джейк Аллен не отправился с командой на выездной матч против "Виннипега", сообщает сайт НХЛ. Тренерский штаб команды дал вратарю отдохнуть после последних неудачных матчей. В последних трех встречах Аллена неизменно меняли, и он не проводил и половины матча. В текущем сезоне 26-летний американец провел 34 игры, в которых одержал 17 побед, с коэффициентом отраженных бросков 89,7 процента.

– Я не хочу раздувать из мухи слона, – цитирует сайт НХЛ генерального менеджера "Блюз" Дуга Армстронга. – Мы дадим ему день на перезагрузку. У Джейка сейчас проблемы и я считаю, что выходной ему поможет. Он мог бы поехать с командой и там перестроиться, но я хочу полной перезагрузки. Мы прилетим обратно в воскресенье, он вернется в ворота и будет готов играть.

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Материалы REN-TV

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